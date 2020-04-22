للوقاية من كورونا.. سلوكيات وعادات عليك اتباعها خلال الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وفي ظل الأجواء غير الطبيعية التي يعيشها العالم، نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، على مختلف مناحي الحياة، وما يصاحبه من إجراءات وقائية واحترازية اتخذتها الدول للحد من انتشار المرض، وأبرزها البقاء بالمنزل وعدم الاختلاط والتجمع، والتركيز على التغذية الصحية وغيرها، فقد فرض ذلك الكثير من التساؤلات بشأن العادات المرتبطة بالشهر الكريم، والسبل الممكن اتباعها في ظل الظروف الطارئة التي يعيشها العالم، حسب ما جاء فى موقع "24 الإماراتي".

تواصل 24 مع أخصائي علم المناعة والأمراض المعدية الدكتور جهاد سعادة من أجل تحديد أهم السلوكيات والعادات التي يجب اتباعها للمحافظة على السلامة العامة ومنع انتشار الوباء، وكذلك بهدف توضيح السلوكيات الخاطئة لتجنبها والحد منها. فشدد سعادة على أهمية تطبيق قاعدة شرب 8 – 10 أكواب من الماء يومياً خلال شهر رمضان، وذلك خلال الفترة التي يفطر فيها الصائمون، أي ما بين صلاة المغرب والفجر.

تجنب الإكثار من الكافين

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كما شدد سعادة على ضرورة تناول الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الماء والمشروبات الأخرى، مع أهمية تجنب شرب كميات كبيرة من الكافيين وعصائر الفاكهة المحلاة وشراب الفواكه والمشروبات الغازية والمنعشة.

وأكد أيضاً، ضرورة عدم الإكثار من الحلويات والوجبات التي تحتوي كميات كبيرة من السكر وملح الطعام، والتركيز على تناول غذاء صحي ومتوازن يحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية والبروتين ومضادات الأكسدة، والتي يحتاجها الإنسان لتقوية جهازه المناعي وللحد من خطر إصابته بالأمراض المعدية.

ولفت إلى أهمية النوم الكافي وعدم الاطالة بالسهر اليومي، إلى جانب ضرورة التباعد والتقليل من اللقاءات والاجتماعات العائلية والأسرية ومواصلة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي فرضتها الجهات المختصة.