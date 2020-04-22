"وعدني نجري على الكورنيش لما أخس".. كواليس لقاء "إسراء" بمحافظ بني سويف

رسالة مقتضبة مبهجة، تلقتها إسراء محيي، من سكرتير محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، يطلب منها المجيء إلى مكتبه، للحديث معها ومساعدتها، عقب حديث وسائل الإعلام عن معاناتها مع السمنة، بعد تخطيها الـ220 كليو جرام، وسط سعادة الشابة العشرينية، باهتمام المسؤؤل بها، رغم أعباء مهمته الوظيفية، في ظل محاربة فيروس كورونا المستجد.

إسراء: "المحافظ قدملي مساعدة مالية تساعدني أني أخس"

كواليس اللقاء بين "إسراء" و"غنيم"، ترويها صاحبة الـ24 ربيعا لـ"الوطن"، قائلة: إن مكتب المحافظ تواصل معها منذ أسبوع، عقب علمه بما قاسته بسبب وزنها، لمساندتها ووعدها بتحديد موعد معه في أقرب فرصة، "طلع قد كلامه، وهو الحقيقة راجل ذوق وبشوش ومتواضع"، موضحة أنها ذهبت إليه بصحبة والدها، الفخور بالاهتمام الملحوظ بابنته، التي لم يتمكن من مساعدتها ماديا، بسبب ضعف دخله، وإعالته لأسرة مكونة من 5 أفراد.

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10 دقائق هى مدة لقاء "إسراء" بالمحافظ، تضمنت تحفيزه لها على الالتزام بالنظام الغذائي، وتقديم مساعدة مالية تعينها على شراء عقاقير علاج الغدة الدرقية، في ظل تضخم ذلك العضو بنسبة 66% بجسد، على الرغم أن المعدل الطبيعي لا يتجاوز الـ5%، "ووعدني نجري على الكورنيش لما أخس".

صاحبة الـ24 سنة: أدعولي أعمل العملية قريب

في نهاية حديثها مع "غنيم"، طلبت منه توفير وظيفة تناسب مؤهلها "دبلوم صنايع"، عقب رفض العديد من المؤسسات والشركات العمل معها، بسبب وزنها الزائد، دون معرفة مهاراتها أو الإطلاع على سيرتها الذاتية، ووعدها بتحقيق ذلك قريبا، "خرجت من عنده عندي طاقة أهد الدنيا، وأخس وأبقى زي بقية البنات".

تنتظر إسراء نتائج تحاليل الغدة الدرقية، لمعرفة ما إذا كان يمكنها إجراء عملية تكميم المعدة التي تبرع بها الطبيب محمد ضياء، أم أن النسبة لا تزال مرتفعة، بما يشكل خطورة على خضوعها لتدخل جراحي، مختتمة حديثها: "أنا حاسة إني بتحسن، وممكن أخس قريب، أدعولي أرجوكم".