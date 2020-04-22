لأنها تعالج مرضى كورونا.. طبيبة تخسر حضانة طفلتها بحكم قضائي

تقدير كبير تلقاه العاملين في المجال الصحي، على مستوى العالم، إلا أن الطبيبة تيريزا جرين، كان الوضع معها مختلف كليا.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، خسرت طبيبة الطوارئ تيريزا جرين، حضانة طفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، بحكم قضائي، بعدما رفع زوجها السابق دعوى قضائية يطالب فيها بحضانة الطفلة التي منعها من لقاء والدتها، خوفا من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت والدة الطفلة، التي تعمل بقسم الطوارئ في مستشفى بمدينة ميامي الأمريكية، إنّها ستستأنف الحكم الذي منح زوجها السابق الحضانة الكاملة لابنتهما.

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وأضافت جرين: "أظن أنه ليس عدلاً، أن يُطلب مني الاختيار بين طفلتي والعمل الذي أؤدّيه كطبيبة، لن أترك فريقي في العمل أو المرضى الذين يتطلعون لي، لإنقاذ حياتهم في الأسابيع المقبلة، لكن ما يحدث تعذيب".

وتابعت بالقول: "إنها وزوجها السابق منفصلان منذ عامين وكانا يتشاركان حضانة طفلتهما لكن الأسبوع الماضي، صدر حكم ببقاء الطفلة مع والدها، إريك جرين، وذلك حرصا على سلامة الطفلة وسط تعرّض والدتها يوميّاً لمصابين بفيروس كورونا.

ومن جانبه، قال بول لينوف محامي والد الطفلة: "نحترم كثيرا التزام الدكتورة جرين بعملها الحاسم خلال هذا الوباء، ونحن ندرك ونقدّر حقًا التضحيات التي تقدّمها هي وجميع العاملين في مجال الرعاية الصحية حاليا لإنقاذ المرضى".