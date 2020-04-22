أشبه بمعجزة.. سيدة عمرها 68 عاما تلد توأمين

في مفارقة غريبة، وبعد أن مرت بثلاث دورات فاشلة للتلقيح الاصطناعي، رزقت سيدة بعمر 68 عاما، بتوأمين.

وقال زوج السيدة لـ"بي بي سي"، إنهما انتظرا 43 عاما، قبل أن يرزقا أخيرا بالتوأمين.

وقال الزوج نوح أدونيجا، إن سعيهما للإنجاب قادهما إلى بريطانيا، ومن ثم إلى نيجيريا بلدهما الأم، وإن إيمانهما هو الذي ساعدهما على الاستمرار في مسعاهما للحصول على ذرية.

وكانت الزوجة مارجريت أدونيجا، رزقت بالتوأمين في الـ14 من إبريل.

Advertisements

وتتمتع الأم والتوأمان بصحة جيدة، وغادروا مستشفى جامعة لاجوس التعليمي.

وقال الزوج، الذي يبلغ من العمر 70 عاما، إنه استلم رسائل من مجموعة من الأطباء المختصين بالخصوبة، وصفوا فيها قراره بالمضي قدما في عمليات التخصيب الاصطناعي بغير الحكيم، ولكنه يصر على أن القرار كان قرارا شخصيا، وليس من اختصاص الأطباء.

ووصف الطبيب المشرف، الولادة بأنها "كانت أشبه بمعجزة"، ولكنه أضاف أن الزوجين جازفا، عندما قررا المضي قدما في الحمل بسبب عمريهما.

وقالت إدارة المستشفى، إنها لم تكن لتوافق على إجراء التلقيح الاصطناعي نظرا لعمري الزوجين، وإنها وافقت على إدخالها المستشفى، نظرا لمسؤوليتها الطبية فقط.