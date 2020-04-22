بعد اعتزالها.. معلومات عن الممثلة السورية جيهان عبدالعظيم

أعلنت الفنانة جيهان عبدالعزيز، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اعتزالها الفن نهائيا، قاطعة جدل الجمهور المنتظر عودتها للتمثيل، بأن هناك احتمال للعودة.

وكتبت عبر "إنستجرام"، في تعليقها على صورة لها، "أعلم ان الكثير منكم ينتظر عودتي بفارغ الصبر، ولم أكن أنوي أن انقل لكم خبر يزعجكم في هذه الأيام، ولكن بعد تفكير مطول اتخذت قرار الاعتزال، وهو قرار فردي نابع مني".

وأضافت، "أرجو منكم احترام حياتي الشخصية، ودعوني أعيش حياتي الأسرية بسلام وأمان، لن أغلق حساباتي أبدا، اي شخص يريد متابعتي يتابعني على قناتي، التي لن أنقطع عنها أبدا، محبتي الدائمة لكم".

ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عن جيهان عبدالعظيم.

- ولدت في 18 فبراير 1976، أي تبلغ من العمر 44 عاما.

- ولدت في حلب بسوريا.

- تزوجت عام 2016 من الكاتب المصري "إياد إبراهيم".

- انتقلت للعيش بعد زواجها من إياد للقاهرة.

- سبق خطبتها قبل إياد لأيمن عياد عام 2015، ولكنها انفصلت عنه سريعا.

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- بدأت مشوارها الفني بتأدية سكتشات استعراضية للرقص الشعبي السوري، في "مهرجان الأغنية السورية".

- معظم أعمالها درامية في المسلسلات، ولها فيلمين فقط وعمل مسرحي واحد.

- وبدأت عام التمثيل عام 1993، من خلال مسلسل "الجذور لا تموت".

- واحد من أهم أدوارها الذي ساهم في شهرتها هو مشاركتها في مسلسل "أشواك ناعمة"، للمخرجة رشا شربتجي.

- آخر أعمال جيهان عبدالعزيز هو مسلسل "مذنبون أبرياء"، الذي عرض في رمضان 2016، من تأليف عبدالمجيد العنزي، وباسل خليل، وإخراج أحمد سويداني.

- منذ هذا الحين انقطعت جيهان عن التمثيل، حتى أعلنت اعتزالها الفن نهائيا، للتفرغ لعائلتها.

- أعلنت جيهان العام المنصرم عودتها للتمثيل العام الحالي، لتتراجع عن ذلك.

- أثيرت حينها عدد من الشائعات، حولها بأن السبب في ابتعادها عن الفن هو زوجها.

- وقعت بينها وبين زوجها خلافات، أعلنت إثرها البدء في إجراءات الطلاق، لتتراجع بعدها بيومين، معلنة عودتها إليه في ديسمبر 2019.