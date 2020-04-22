طريقة عمل تسبيكة الخضار

خضار مع أرز بالشعيرية، ولحم أو دجاج، هي وجبة متكررة على السفرة المصرية، مع دخول شهر رمضان، يمكنك عمل تسبيكة الخضار على أصولها، لطعم لذيذ. المقادير عصير طماطم. بصل مفروم. صلصة طماطم. شوربة أو ماء ومرق دجاج. ملعقة سكر. ملح. فلفل أسود. ملعقة زيت. Advertisements طريقة التحضير يشوح البصل المفروم مع الزيت والملح والفلفل الأسود. يقلب البصل على النار حتى يذبل وتظهر رائحته. يضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم والسكر على البصل ويقلب. يترك الخليط ليتسبك على النار. تضاف الشوربة عند الحاجة. يضاف الثوم للبامية والفاصوليا البيضاء والخضراء. يمكن حفظها في أكياس محكمة الغلق في الفريزر، للاستخدام الفوري بعد ذلك.

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