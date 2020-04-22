طريقة تخزين المكسرات والياميش.. "عشان تفضل فريش وبتقرمش"

التخزين الصحيح هو الطريقة الوحيدة التي تضمن الحفاظ على ياميش ومكسرات رمضان، لأطول فترة ممكنة، لتكون المكسرات مقرمشة كما الطازجة، وتظل الفواكه المجففة محتفظة بطعمها دون مرارة.

طريقة تخزين المكسرات

بسبب احتوائها على نسبة عالية من الزيوت، تصبح المكسرات سريعة التلف ويتغير طعمها.

من الأفضل الاحتفاظ بالمكسرات في أكياس محكمة الغلق، التي يكون عليها سوستة ضاغطة، في الغرفة لمدة لا تزيد عن شهر.

تحفظ المكسرات في الثلاجة في أكياس لمدة لا تزيد عن 4 أشهر.

تحفظ المكسرات في الفريزر لمدة تصل إلى أكثر من شهرين.

عند استخدام المكسرات المجمدة، توضع على صاج فى فرن عالي الحرارة لمدة 10 دقائق، لتصبح مثل الطازجة.

يمكن وضعها فى الميكرويف لمدة تتراوح من دقيقة إلى دقيقة ونصف.

Advertisements

عند استخدام المكسرات بعد التخزين يجب تذوقها لضمان صلاحيتها.

طريقة تخزين الياميش

- لا توضع الفواكه المجففة والياميش في مكان معرض لحرارة الشمس المباشرة.

- تحفظ في حاويات محكمة الإغلاق مثل الأكياس البلاستيكية بالسوستة الضاغطة أو برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

- درجة حرارة الغرفة المثالي لتخزين الياميش لا يزيد على 20 درجة مئوية.

- يمكن تجميد الياميش فى الفريزر بعد وضعه فى حاويات محكمة الغلق.

- مدة التخزين تصل إلى 12 شهرا على الأقل.