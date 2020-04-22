خطة روتينة وتسريحة "كيرلي".. 10 مشكلات تواجه صاحبات الشعر الخفيف

مشكلات عدة، لا تعاني منها سوى صاحبات الشعر الخفيف، دونا عن بقية الفتيات، بسبب طبيعة الخصلات الصعبة، التي تحرمهن من المظهر المثالي.

ورصد موقع "buzz feed"، مجموعة من الأزمات، التي تواجه ذوات الشعر الخفيف، نعرضها خلال النقاط التالية:

1- لا بد من وجود خطة روتينة ثابتة لغسل الشعر ومعالجته، ما يجعلك تشعرين بالملل نتيجة تكرار فعل نفس التصرف في نفس الأوقات، فضلا عن إحساسك بالضغط النفسي، لأن عدم الالتزام بخطة محددة، يؤدي لنتائج عكسية مضرة للشعر.

2- يحتاج هذا النمط من الشعر لغسله كل يومين على الأقل، للحصول على الزيوت التي تحتاجها فورة الرأس، إضافة إلى تقليل احتمالية تساقطه.

3- يستنفذ كمية كبيرة من منعم الشعر، والتي لا تعطي نتيجة مؤثرة، بسبب عدم كثافة الشعر.

4- لن تستطعي عمل "ضفائر"، فالضفيرة الواحدة المجمعة لشعرك يشبه سمكها إحدى الضفائر الصغيرة للفتيات العادية.

5- عند سقوط مجموعة كبيرة من "الخُصل" أثناء الاستحمام، سيتملكك شعور بالإحباط واليأس.

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6- لا تساعد مثبتات الشعر على علاج الأمر إطلاقا.

7- لا يمكنك تغيير "تسريحة شعرك" إلى "كيرلي"، لأنها تؤدي لزيادة تساقط "الخُصل".

8- إذا حاولتي "فرد شعرك" وجعله مستقيما مثل المشاهير، يصبح مجعدا بعد بضع دقائق.

9- تفرز فروة الرأس مجموعة كبيرة من الدهون بعد فترة وجيزة من تصفيفه.

10- لا يمكنك الحصول على عمل تسريحة "الكعكة" بصورة مثالية.