قبل رمضان.. طريقة عمل مكرونة بالزبادي

تعتبر المكرونة، من أكثر الأنواع المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الشهي، خاصة للأطفال، وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل مكرونة بالزبادي، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير مكرونة بالزبادي نصف كيلو مكرونة مسلوقة 2 فص ثوم مفروم علبة زبادي Advertisements ملح 50 جرام صنوبر محمص زعتر جاف طريقة تحضير مكرونة بالزبادي - يخلط الزبادي مع الثوم والملح والزعتر - يضاف الخليط إلى المكرونة المسلوقة - يضاف الصنوبر على الوجه وتقدم

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