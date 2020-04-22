راقبي وزنك.. إليك السعرات الحرارية في المكسرات

المكسرات من المكونات الأساسية التي توجد على سفرة رمضان، ولكن يجب الانتباه إلى استخدامها، خاصة من يعانون السمنة، أو يرغبون في فقدان بعض الوزن، لأن المكسرات غنية بالسعرات الحرارية.

وذلك لأن جزءً كبيرًا منها دهني، وهو مصدر مركز للطاقة، جرام واحد من الدهون، يحتوي على 9 سعرات حرارية، بينما يحتوي جرام واحد من الكربوهيدرات أو البروتين، على 4 سعرات حرارية فقط.

تحتوي المكسرات في الغالب، على دهون غير مشبعة، التي ترتبط بالحماية ضد العديد من الأمراض المختلفة، مثل أمراض القلب.

يستعرض التقرير التالي محتويات السعرات الحرارية والدهون لكل 28 جرامًا (حجم قبضة اليد تقريبا) من بعض المكسرات التي يتم تناولها بشكل شائع، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

- الجوز (عين الجمل): 183 سعرة حرارية و18 جرامًا من الدهون.

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- جوز الهند المجفف: 187 سعرة حرارية.

- الصنوبر: 179 سعرة حرارية.

- السوداني: 167 سعرة حرارية.

- اللوز: 161 سعرة حرارية و14 جرامًا من الدهون.

- الفستق: 156 سعرة حرارية و12 جرامًا من الدهون.

- الكاجو: 155 سعرة حرارية و12 جرام دهون.

- البندق: 178 سعر حراري.

ونظرًا لأنها غنية بالدهون والسعرات الحرارية، يفترض الكثير من الناس أن إضافة المكسرات إلى نظامهم الغذائي سيؤدي إلى زيادة الوزن، ولكن إضافتها بحذر وبكميات محددة سيكون مفيد جدا للصحة بشكل عام.