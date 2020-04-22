من نانسي عجرم لأنغام.. التترات النسائية تنافس بقوة في دراما رمضان

تشارك هذا العام خلال موسم الدراما الرمضانية، مجموعة من فنانات الغناء في الوطن العربي، وذلك من خلال غناء تترات تلك الأعمال، التي يعتبر النقاد، أن نجاح التتر، قد يكون مساعد في نجاح العمل ككل.

وتقدم "هُن"، أبرز المطربات المشاركات في تترات المسلسلات الرمضانية.

نانسي عجرم

وتشارك المغنية اللبنانية نانسي عجرم، بغناء تتر مسلسل "سكر زيادة"، من خلال أغنية "العمر"، التي تصدرت قائمة World Music Trending "الموسيقى الأكثر تداولًا" على موقع "تويتر".

وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية، في موقع "يوتيوب"، كما دخلت الأغنية قائمة "ترند" موقع "يوتيوب" مقتربة من ربع مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة فقط.

يذكر أن الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم، كما حظيت الأغنية بتفاعل كبير من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المختلقة.

نوال الزغبي

وانتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، من تسجيل أغنية تتر مسلسل "سلطانة المعز"، الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، والمقرر عرضه في رمضان هذا العام.

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ونشرت أمس، نوال عبر حسابها بـ"تويتر"، كواليس تسجيل الأغنية وذلك من خلال مقطع فيديو علقت عليه قائلة: "مين تآمنه وتبقى ضامنه مهما كان أقرب ماليك".

ومسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق حسن حسني، محمد لطفي، شريف إدريس، محمد حاتم، محمود عبدالمغني، محمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

سميرة سعيد

وقبل أسبوع من الآن، انتهت الديفا سميرة سعيد، من تسجيل أغنية تتر مسلسل "لما كنّا صغيرين"، الذي سيعرض في السباق الرمضاني على قناة الحياة.

والأغنية من كلمات "أمير طعيمة"، وألحان "مدين" وتوزيع، "نادر حمدي".

يذكر أن ‏‎"لما كنا صغيرين"، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "أرت ميكرز "أحمد عبد العاطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

أنغام

وتستعد النجمة أنغام، لغناء تتر مسلسل جديد في رمضان 2020، ولم تعلن عن أي تفاصيل بعد، ولمن الشاعر الشاعر أمير طعيمة، أعلن في منشور له عاى صفحته على فيسبوك إن أنغام سوف تقوم بغناء تتر مسلسل من كلماته في رمضان 2020.