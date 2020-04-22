لضمان خلوها من كورونا.. تحضير القطايف في المنزل

تعتبر القطايف، من أطباق الحلوى التي لا غنى عنها في شهر رمضان، إلا أن خوف البعض من انتقال فيروس كورونا إلى العجين، سيمنعه من شراءها. لذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضير عجينة القطايف للشيف نجلاء الشرشابي. مقادير عجينة القطايف 2 و نصف كوب دقيق ملعقة صغيرة خميرة فورية ملعقة كبيرة لبن بودرة Advertisements ملعقة صغيرة بيكنج بودر 2 كوب ماء رشة ملح طريقة تحضير عجينة القطايف يخلط الماء والدقيق واللبن البودرة والخميرة والبيكنج بودر والملح فى الخلاط. تترك العجينة لتتخمر وتقلب وتصب منها على طاسة ساخنة. تترك حتى تتماسك ثم تصبح جاهزة للاستخدام .

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