قبل رمضان.. طريقة عمل لقمة القاضي في المنزل

مع اقتراب حلول شهر رمضان، تبحث ربات البيوت، عن طريقة إعداد الحلوى في المنزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الخوف من شراء الأطعمة والحلويات الجاهزة.

وفيما يلي، خطوات تحضير لقمة القاضي، على طريقة الشيف سالي فؤاد، خبيرة التغذية ومقدمة برنامج "حلو وحادق" على قناة "CBC سفرة":

مقادير لقمة القاضي

كوبان من الدقيق

كوب ماء فاتر

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة صغيرة سكر

ملح

فانيلا

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

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شربات جاهز سميك

طريقة تحضير لقمة القاضي

- خلط الماء مع السكر والخميرة، مع تركها لدقائق.

- إضافة ملح وفانتيلا وكوبان من الدقيق، وخلطهم جميعا، حتى تصبح عجينة.

- ترك العجينة لمدة 60 دقيقة، حتى تخمر.

- تقطيع العجين إلى كرات صغيرة الحجم.

- ضعي الكرات في الزيت حتى تتحول إلى اللون الذهبي الفاتح

-تركيها لتبرد ثم اقليها مرة آخرى.