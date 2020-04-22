قبل رمضان.. طريقة عمل صوابع زينب

من الحلويات الأساسية في رمضان صوابع زينب، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل صوابع زينب على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "على قد الأيد" على قناة سي بي سي سفرة. المكونات كوب سميد. كوب دقيق. ملعقة كبيرة خميرة فورية. ربع كوب زيت. رشة ملح. رشة سكر. فانيليا. ماء للعجن. زيت الشربات. 2 كوب سكر. 2 كوب ماء. ليمونة. ملعقة صغيرة ماء ورد. Advertisements طريقة التحضير اخلطٍ مكونات العجينة معاً ثم إتركيها لتتخمر. شكلي العجينة لأصابع. إقلي صوابع زينب في الزيت على النار ثم ضعيها فى الشربات. طريقة تحضير الشربات: اخلطي الماء مع السكر ونصفين الليمونة وضعيه على النار ثم أضيفي ماء الورد. اتركي الخليط ليبرد. رشي صوابع زينب بجوز الهند وقدميها.

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