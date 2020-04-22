تعرف على أهم قواعد اتيكيت ارتداء النظارات الشمسية

مع حلول الصيف، يبدو دور النظارات الشمسية أساسيًّا لحماية العينين، ولكن يجب التنبُّه إلى بعض أخطاء الـ"اتيكيت" جرَّاء وضعها. " يعدِّد قواعد الـ"اتيكيت" الخاصَّة بالنظارات الشمسية:

1. من المرفوض أن تحجب النظَّارة الشمسيَّة بين لابسها وآخر؛ عند الالتقاء بشخصٍ ما أو إلقاء التحيَّة عليه، يجب خلع النظَّارة عن العينين احترامًا له، وليبقى التواصل البصري قائمًا بين الإثنين.

2. لا بُدَّ من تجنُّب وضع النظَّارة الشمسيَّة في الظل أو داخل المباني المغلقة.

3. في حال تناول الغداء في المطعم، لا يُمكن وضع النظَّارة الشمسيَّة على الطاولة إلى جانب مفتاح السيارة والهاتف المحمول. فالمائدة ليست المكان المناسب للأغراض الشخصيَّة، بل يجب أن تُحفظ النظارة الشمسيَّة في علبتها الخاصَّة داخل الحقيبة، فور نزعها عن الوجه.

4. لا يجب استخدام النظارة الشمسيَّة كإكسسوار لرفع الشعر عن الوجه؛ عند الدخول إلى مكان مغلق لوقت محدود، لا بأس من رفع النظارة عن العينين بهذه الطريقة، ولكن لا يجب تركها على الرأس طوال النهار.

5. لا يُحبَّذ ارتداء النظَّارة الشمسية ذات اللون الفاتح كالأبيض والزهري والأصفر، من قبل سيِّدة مُسنَّة.

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