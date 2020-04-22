فريدة عثمان: هتدرب في البيت وهعمل صالة جيم صغيرة عندي

أعربت السباحة فريدة عثمان، عن فخرها بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك بعد انتهاء فترة العزل الصحي، التي قضتها بأحد فنادق مرسى علم.

وقالت "عثمان"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنها انتقلت لمنزلها بعد البقاء لمدة 14 يوما، في فندق العزل الذي أقامت فيه، منذ وصولها من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأضافت أنها قامت بمجهود كبير، ومارست بعض التمارين الرياضية أثناء وجودها في العزل، مشيرة إلى أنها ستستكمل تدريباتها في المنزل، لوجود حمام سباحة لديها، مشيرة إلى أنها قد تقيم صالة ألعاب رياضية "جيم" داخل منزلها، لمساعدتها في التدريب.

وقالت عثمان، إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعاني من مشاكل كبيرة، ولم تتواجد لديها الماسكات ولا القفازات، رغم بداية انتشار الفيروس.

وأكدت فريدة عثمان، أن الاهتمام بهم بدأ منذ الوصول لمصر، وقاموا بقياس درجات حرارتهم، والحصول على عينات دم لتحليلها، وقدموا كل الإجراءات والتسهيلات لهم، وقاموا بتعقيم الحقائب الخاصة بهم.