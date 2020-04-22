بعد خروجها من العزل.. فريدة عثمان: أول ما دخلت البيت أكلت أرز وملوخية

قالت فريدة عثمان السباحة المصرية، إنها عادت إلى منزلها عقب قضاءها 14 يوما داخل الحجر الصحي، عقب عودتها من أمريكا قبل أسبوعين، مضيفةً: "أول ما دخلت البيت قلت لهم عاوزة أكل مصرى.. فأكلت جبنة رومى وأرز وملوخية".

وأضافت " فريدة عثمان"، خلال لقاء عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ليس من السهل أن تمكث 14 يوما فى غرفة، ولكن مساعدة القائمين على الحجر لنا، جعلت الأيام تمر كما لو كانت طبيعية، وتابعت: "كانوا شايلينا فوق رأسهم".

وأكدت السباحة المصرية، أنها ظلت مواصلة التدريب خلال فترة الحجر الصحى، من أجل حفاظها على لقياتها البدنية، وتابعت: "كنت بتمرن ساعة فى حديقة أمام غرفتى"، مشددة على أن الإجراءات المتبعة فى مصر شيء مشرف.

وأشارت فريدة عثمان، إلى أن ستستغل فترة العزل المنزلى، فى اكتشاف مواهب جديدة لديها، وتتأقلم معها حتى تمر الأزمة بخير، وتابعت: "إن شاء هعمل على تشريف بلدى فى المحافل الدولية".