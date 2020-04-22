مستحضرات تجميل تجنبي أستخدامها يوميا

تُعرف المرأة العربية بشغفها بعالم التجميل والماكياج، وهي تعمل جاهدة على الخروج منزلها بإطلالة أنيقة ومكتملة لا شائبة فيها . لا شكّ أن اهتمام المرأة العربية بإطلالتها ميّزها كثيراً وجعل منها رمزاً للأناقة والجاذبية الا أن المبالغة في تطبيق الماكياج أحياناً قد يوصلها الى نتائج كارثية.

إليك أهم مستحضرات الماكياج التي تؤذي بشرة وجهك وإطلالتك في حال تم استعمالها يومياً. إكتشفيها واتركيها للمناسبات!

برايمر: يُعتبر البرايمر من المستحضرات الأساسية لتطبيق ماكياج مكتمل، فهو يجهز البشرة لاستقبال تركيبة كريم الأساس، ويعمل على توحيد ملمسها ولونها . لكن في المقابل، تنصحك ياسمينة بعدم استعماله يوميا وإبقائه للمناسبات فقط، لاسيما أن تركيبته قد تسد المسام وتمنعها من التنفس ما يسبب في ظهور الرؤوس السوداء وحب الشباب . لذلك لا بد من الإستعانة به فقط للمناسبات.

كريم أساس ذات تغطية عالية: فئة كبيرة من النساء يفضلن الإستعانة بكريم أساس ذات تغطية عالية لإخفاء شوائب الوجه وبقع البشرة، لكن في المقابل لا بد من التخلي عن هذه الخطوة واستبدال التركيبة الكثيفة بأخرى ناعمة لا تسد المسام ولا تمنع البشرة من التنفس. تنصحك باعتماد الـ بي بي كريم يوميا وإخفاء الشوائب من خلال تطبيق القليل من الكونسيلر مباشرة فوقها.

مستحضرات مقاومة للمياه: إبتعدي قدر الإمكان عن استخدام مستحضرات الماكياج ذات تركيبة مقاومة للمياه، فهي تسد مسام البشرة وتؤذيها، بالإضافة الى ذلك تنصحك ياسمينة بعدم تطبيف ماسكارا مضادة للمياه يوميا فتركيبتها كثيفة جدا وبإمكانها أن تستقر في أعماق جذور الشعيرات لتمنعها من النمو مع الوقت ما يؤدي الى خسارتها.

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مثبت الماكياج: صحيح أن المرأة تحتاج لمثبت ماكياج لاسيما في الصيف كي تحافظ على إطلالتها بعيدا عن السيلان إلا أنه من المفضل عدم اعتماده يوميا، فهو يسد مسام البشرة ويثبت الماكياج داخل أعماق المسام ما يصعّب عملية تنظيفها بسهولة.

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