يجب التناسق بين ألوان الملابس وظلال العيون

تمامًا كما لون المكياج ولون الشعر، يعدّ اختيار لون الملابس بحسب لون بشرتك أساسيًا ومن الأمور المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار. وبالتحديد يؤكد خبراء الأزياء أن العلاقة بين لون البشرة والشعر وألوان الملابس وثيقة جدًا، حيث يتم تنسيق الأخيرة؛ للحصول على أروع الإطلالات.

من هذا المنطلق، نضع بين يديكِ دليلاً للألوان الأنسب بالنسبة إليكِ، بحسب لون بشرتكِ؛ لكي تبرزي بإطلالة مفعمة بالتألّق والجمال.

■ البشرة الحنطية المائلة إلى الاصفرار

إذا كنتِ من هذه الفئة من النساء، اللاتي يتمتعن غالبًا بلون شعر داكن، عليكِ اختيار ملابس بألوان نارية، كالبرتقالي وتدرجات الأحمر والأصفر الذهبي، إضافةً إلى العسلي. كذلك يليق ببشرتك ألوان الملابس الدافئة؛ كالزيتي والتركواز.

وتنتمي إلى هذه الفئة النجمتان «جيسيكا ألبا وجينيفر لوبيز».

• نصيحتنا لكِ: تجنبي ألوان الباستيل الباهتة؛ لكي لا تقضي على بريق إطلالتك.

■ البشرة الفاتحة

إذا كانت بشرتك فاتحة؛ اعتمدي على ألوان البحر، فهي تناسبك جدًا، مثل الأزرق الفاتح والنيلي والزمردي، إضافة إلى اللون البنفسجي بمختلف تدرجاته والكرزي والزهري الحيوي.

وتنتمي إلى هذه الفئة النجمة «كيت بلانشيت».

• نصيحتنا لكِ: ابتعدي عن مختلف تدرجات الأصفر والبرتقالي.

■ البشرة الشاحبة

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عادةً ما تتمتّع ذوات هذه البشرة بشعر كستنائي مائل إلى الأحمر، أو شعر شديد الشقار، فإذا كنتِ من هذه الفئة، تناسبك إذن الملابس باللون الأرجواني والأخضر بتدرجاته المتعددة، فضلاً عن الذهبي والأزرق.

ومن أبرز النجمات ذوات البشرة الشاحبة: أنجيلينا جولي، وراشيل ماك آدمز.

• نصيحتنا لكِ: ابتعدي عن الألوان الحيوية؛ مثل: الأصفر والأحمر.

■ البشرة السمراء

يثبت خبراء الموضة والأزياء أنه كلما مالت بشرتك إلى السمار، برز جمالها مع ألوان الملابس الجريئة، مثل التركواز والفوشيا والأصفر.

من أبرز النجمات اللاتي ينتمين إلى هذه الفئة من لون البشرة: سلمى حايك ونادين نجيم.

• نصيحتنا لكِ: ابتعدي عن اللون الأسود؛ إذ إنه سيزيد من حدّة سمار لون البشرة، على عكس البشرة البيضاء التي يليق بها الأسود.

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