أزياء راقية ومحتشمة من أهم العلامات الفاخرة حول العالم

للمرأة العربية والشرقية خصوصيتها وطابعها والمميز، فهي بالرغم من حفاظها على تقاليد مجتمعاتها المحلية، إلا أنها محبّة للأناقة ومواكبة للموضة العالمية بشكل كبير. وقد تنبهت دور الأزياء الراقية من حول العالم إلى رغبة سيدات الشرق بمواكبة الموضة فطرحت تشكيلات خاصة بهن وحرصت على أن تتضمن عروض أزيائهم خيارات تلائم سيدات الشرق.



اخترنا لكن في هذة المجموعة من التشكيلات الأنيقة التي طرحتها كبرى دور الأزياء من حول العالم. انتقينا لكن التصاميم التي تلائم مناسباتكن الخاصة هذا الموسم والتي تنوعت بين العصري المبتكر والتقليدي الكلاسيكي، حيث جمعت هذه الأزياء بين الأناقة والاحتشام. قد يهمك أيضا: مجموعة فيكتوريا بيكهام لخريف 2020 غنية بالتصاميم الأنثوية البسيطة جمبسوت سواريه للمحجبات اختاريه مِن أسبوع الأزياء الراقية

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