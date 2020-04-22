إليكي أجمل ساعات ألماس نسائية رسمية

نعلم جميعًا أنّ ساعات الألماس أفضل صديق للفتاة، حتى الرجل عندما يريد أن يعبّر عن حبه للمرأة، فهو يهديها ساعة من الألماس. والساعات الألماس النسائية الرسمية هي من أفضل الخيارات لكافة المناسبات والمكتب. من الواضح أن الساعات الألماسية تحظى بشعبية هائلة بين النساء والرجال في الوقت الحاضر؛ فهم يقدّرون الساعات الألماسية واللؤلؤية، ليس فقط لقيمتها الاستثمارية، ولكن أيضًا بسبب الحرفية التي ترافقها. يتطلب الأمر ذوقًا رفيعًا وفخمًا لاختيار قطع الألماس. من الساعات التي تحتوي ألماسًا بالكامل إلى الساعات ذات الألماس المميز، وساعات اللؤلؤ، جمعنا هنا ساعات جميلة. سواء أكنتِ تحببين مشاهدة الألماس بنفسك، أو ببساطة يعجبك الفن والحرفية في ساعة مرصعة بالأحجار الكريمة واللؤلؤ، فهنا ساعة لا بدّ أنها ستلفت انتباهك بالتأكيد.

ساعات ألماس نسائية رسمية من Piaget

منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، تفوّقت بياجيه من مجالات صناعة الساعات والمجوهرات الراقية هي بين الأكثر شهرة في العالم. سيدات رائدات، بما في ذلك جاكي كينيدي وصوفيا لورين وميريل ماثيو، كلهن تباهين بفخر بساعاتهن من مجوهرات بياجيه. تتميّز هذه الماركة بأنها تتوافق مع امرأة القرن الحادي والعشرين، وتحاول عبر هذه الساعات مساعدتها على التجدد. تضفي ساعات Piaget لمسة من الفخامة على كل دقيقة من اليوم. اخترنا من هذه الدار ساعة لايملايت: 31 ملم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا مرصّعة بـ 24 ألماسة حوالي 3.84 قيراط مع حبات اللؤلؤ. الساعة الثانية هي ساعة لايملايت أيضًا: 35 × 30 ملم من الذهب الوردي عيار 18 قيراطًا مرصعة بـ44 ألماسة (حوالي 6.60 قيراط) وحبات اللؤلؤ.

ساعات ألماس نسائية رسمية من Rolex

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سواء في الألماس أو الياقوت أو الزمرد، يتقن رولكس فن وضع الأحجار الكريمة. العلامة التجارية لديها خبراء الأحجار الكريمة. مسؤولو الأحجار الكريمة مسؤولون عن فحص واختيار الأحجار الكريمة المستلمة، والاحتفاظ فقط بأولئك الذين يستوفون معايير الجودة الصارمة للغاية من رولكس. تمر الحجارة بعد ذلك في أيدي مستعمري الأحجار الكريمة، المكلفين بوضع كل حجر وتحديده؛ لإظهار أفضل جماله ولونه وتألقه. "تاج" رولكس الحقيقي يكمن في الساعة 12 أو العربية أو الرومانية أو علامات الساعة الكلاسيكية أو الاحترافية بأشكال هندسية. ودائمًا في 18 قيراطًا من الذهب الأصفر أو الأبيض أو الوردي.

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