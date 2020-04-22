أعشاب طبيعية تحد من مشاكل تساقط الشعر

شعرك بات رقيقاً، هشاً ويتساقط على الأرض إليك أهم طرق علاج تساقط الشعر بالاعشاب الطبيعية التي تحفّز نمو شعرك بطريقة صحية وعناصر مغذية.

هذه الأعشاب لا يجب أن يخلو منها مطبخك عزيزتي، وذلك بفضل خصائصها الجمالية وفوائدها العلاجية والصحية لشعرك.

قومي بتجربة هذه الأعشاب الطبيعية التي ستدهشك بفعاليتها، بعيداً عن أي منتجات تجارية قد تسبب العديد من المشاكل لشعرك وتصيبه بالتلف والجفاف.

حب الرشاد

بفضل مصادره الغنية بالحديد والبروتين، يساهم نبات الرشاد في المحافظة على قوة الشعر وتماسكه وحمايته من التساقط.

إطحني كوب من حب الرشاد وأضيفي كوب من زيت الزيتون، وضعي الخليط على نار هادئة مدّة 10 دقائق. بعد تركه ليبرد قليلاً، قومي بتدليك فروة الرأس به بحركات دائرية، واتركيه مدة 3 ساعات قبل غسل الشعر.

اللافندر

تعمل عشبة اللافندر على علاج تساقط الشعر الشديد، بالإضافة الى ترطيب فروة الرأس، ومنح الشعر منظراً مليئاً بالحيوية واللمعان.

إخلطي من 10 إلى 12 نقطة من زيت اللافندر مع ملعقتين أو ثلاث من زيت جوز الهند. قومي بتدليك فروة الرأس بالخليط من خلال استخدام طرف الأصبع. أتركي المزيج طوال الليل على شعرك، وفي الصباح إغسلي خصلاتك بالشامبو والماء الفاتر.

الألوفيرا

من المعروف عن هذه النبتة أنها غنية بالفيتامينات، المعادن، الأنزيمات، الألياف والأمينو أسيد ما يجعلها مادّة أساسية لمدّ الشعر بالبروتينات والمواد المضادة للبكتيريا، والمساعدة على ترطيبه ومنع تساقط الشعر.

إمزجي نصف كوب من عصير الألوفيرا مع ملعقتين من إحدى الزيوت الأساسيّة، واغسلي شعرك جيداً. ضعي مياه زيت جوز الهند الفاتر على الأطراف والجذور، ولفّي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدّة ساعة. بعدها، اغسليه بالشامبو جيداً حتى تتخلّصي من الزيوت.

-خلطة ثانية من الألوفيرا:

امزجي 5 ملاعق من جل الألوفيرا مع 3 ملاعق من جوز الهند وملعقتين من العسل. ضعي المزيج على شعركِ واتركيه لمدّة 20 إلى 25 دقيقة، ثمّ اغلسيه جيداً بالشامبو.

الحبق أو الريحان

يحتوي الحبق على مجموعة من المواد التي تعيد الحيوية الى الشعر، وتمنع تساقطه وتعطيه كثافة عالية.

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إخلطي أوراق الريحان المسحوقة مع كمية مناسبة من زيت الزيتون. قومي بتدليك فروة الرأس بالمزيج الناتج عنه.

-خلطة ثانية من الحبق

إخلطي كمية من زيت الريحان مع كمية من الترمس المطحون، وأضيفي القليل من الماء الساخن. دلّكي الشعر بالخليط الناتج، ودعيه على شعرك لمدة لا تقل عن ثماني ساعات ومن ثمّ اشطفيه.

الجرجير

يعتبر الجرجير من النباتات الغنية بالحديد، الكبريت والزنك التي تعطي قوة لبصيلات الشعر الضعيفة وتساعد على منع تساقط الشعر.

أحضري حزمة من الجرجير، واخلطيها مع بعض الماء في الخلّاط الكهربائي. سيتكوّن لديك عصير الجرجير. ضعي العصير على رأسك ودلّكي كل فروة الرأس به لمدة 20 دقيقة. إشطفي الشعر بالشامبو المناسب عند الإنتهاء.

عشبة القراص

يحتوي القراص على مجموعة متعددة من الفيتامينات والبروتينات والمعادن التي تساعد في حلّ العديد من مشكلات الشعر والحد من تساقطه، والحرص على توفير اللمعان والترطيب اللازم له.

إخلطي ملعقة كبيرة من نبات القراص المطحون مع كوب واحد من الماء الدافئ. إمزجيها سوياً جيداً. ضعي الخليط على فروة الرأس، وقومي بالتدليك جيداً واتركيه على شعرك لفترة.

اكليل الجبل أو الروزماري

لعشبة إكليل الجبل فوائد سحرية وشاملة لعلاج كل مشاكل الشعر من تقصف وتساقط وقشرة، وذلك بسبب احتوائها على خواص مضادة للأكسدة وفعاليتها في تنشيط الدورة الدموية.

إنقعي مقدار قليل من عشبة اكليل الجبل في ماء مغلي لمدة يوم كامل. صفّي العشبة وضعي الماء في بخاخ ورشّي فروة الرأس مع التدليك واتركيه لمدة نصف ساعة. إشطفي شعرك بالماء والشامبو المناسب.

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