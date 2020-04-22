طرق تنسيق أزياء الجلد بأسلوب الفاشينيستا مرام زبيدة

مرام زبيدة من الفاشينيستا العرب المميزات في إطلالاتهن، حيث أنها غالباً ما تعتمد تنسيقات تجمع بين الأناقة والعصرية. في مختلف المناسبات تختار تصاميم أزياء مواكبة للموضة وتنسقها بأسلوبها الخاص، ولاحظنا أنها من المعجبات بأزياء الجلد على مختلف أنواعها، من البناطيل والتنانير والسترات وغيرها، وكثيراً ما تعتمدها للإطلالات الكاجوال والرسمية على حد سواء، وقد جمعنا صور إطلالاتها في الجلد لتستوحي بعض الأفكار الشبابية واللافتة لهذا الموسم.



تنسيق شتوي في البنطلون الجلد اعتمدته مرام زبيدة:



لوك شتوي جمع بين الأناقة والعصرية نسقته مرام زبيدة، وقد اختارت فيه بنطلون جلد سكيني بقصة البايكر نسقته مع توب ياقة عالية باللون الرمادي، ومن فوقهما نسقت جاكيت فرو بنقشة الزيبرا باللونين الأسود والأبيض، وأكملت اللوك بقفازات من الجلد وحقيبة يد من شانيل Chanel.

لوك من الجلد الأسود نسقته مرام زبيدة:

اعتمدت مرام زبيدة في هذا اللوك على قماش الجلد بشكل أساسي، حيث منه اختارت بليزر أسود بقصة الاوفر سايز وتنورة قصيرة خصر عالٍ، كلاهما باللون الأسود، ونسقت معهما توب ياقة عالية باللون الرمادي، وحذاء كاحل كعب عال وحقيبة يد من ديور Dior.

تنسيق مسائي في البنطلون الجلد اعتمدته مرام زبيدة:

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لوك مسائي ذو طابع عصري مميز، نسقته مرام زبيدة وقد اختارت فيه بنطلون من الجلد الأسود بقصة الخصر العالي، نسقت معه توب معرقة براقة من دون أكمام وبياقة عالية، وأكملت اللوك بحقيبة كتف باللون البيج من شانيل Chanel وحذاء كاحل أسود.

مرام زبيدة في تنسيق مستوحى من الثمانينات مع الجاكيت الجلد:



إطلالة مستوحاة من الثمانينات نسقتها مرام زبيدة، وقد اختارت فيها فستانا قصيرا باللون البنفسجي مزينا بالكشكش، ومن فوقه نسقت جاكيت جلد أسود بتصميم شبابي، وأكملت الإطلالة بحذاء كاحل من توم فورد Tom Ford ونظارات شمسية عصرية.

أزياء الجلد موضة هذا الموسم، وقد شاهدنا منها أجمل التصاميم، شاهدي الأساليب التي نسقتها بها الفاشينيستا مرام زبيدة، واستوحي بعض الأفكار.

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