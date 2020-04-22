"الغذاء والدواء" تحسم الجدل بشأن ضرورة تعقيم المشتريات خوفا من انتقال "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد جهد جهيد، ومرور أشهر على تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، أكدت إدارة الغذاء والدواء المعلومة الشافية لكثيرين، كانوا بانتظارها عن الوباء غير اللقاح والعلاج.

فقد أعلنت الهيئة أنه لا حاجة للمتسوقين من تعقيم ما جلبوه من البقالة بعد التسوق، حيث لا يوجد دليل على أن كوفيد 19 يمكن أن ينتقل من تغليف المواد الغذائية، مضيفة، أنه لو كنت تفضل تعقيم المشتريات فيمكنك مسح عبوة المنتج وتركها للهواء حتى تجف، وذلك ضمن إجراء احتياطي، موضحة، أن خوف الناس من المشتريات وهلعهم لتعقيمها ناجم من معرفتهم أن الفيروس يعيش على الأسطح لساعات أو حتى أيام.

إلا أنها أشارت على وجوب تنظيف الفواكه والخضراوات، بما في ذلك تلك التي تحتوي على قشور غير صالحة للأكل كالموز مثلا، يجب أن يغسل جيداً تحت الماء الجاري قبل تناولها، كما يجب تنظيف أغطية البضائع المعلبة قبل فتحها.

ومن المهم تنظيف وتعقيم أدوات المطبخ ومناطق إعداد الطعام الأخرى باستخدام المطهرات بأسلوب منطقي.

- لا ينتقل عبر الطعام

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في السياق أيضا، نوهت الهيئة إلى أنه لا حالات أثبتت انتقال الفيروس عن طريق الطعام نفسه، وشرحت أن كورونا فيروس تاجي يسبب مرضاً تنفسياً وينتقل من شخص لآخر، وهو بعكس فيروسات الجهاز الهضمي أو الفيروسات المعدية المعوية التي تنقلها الأغذية، مثل النوروفيروس، والتهاب الكبد A، الذي غالباً ما يصيب الأشخاص بالمرض من خلال الطعام الملوث.

وكررت الوكالة على ضرورة أن يرتدي جميع المتسوقين الكمامات في متاجر البقالة، وكذلك غسل اليدين دوما وبشكل جيد بعد العودة، ومرة أخرى بعد فرز المشتريات.

كما حثت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المتسوقين على شراء ما يكفي من الطعام لمدة أسبوع أو أسبوعين أثناء عملية التسوق لتجنب الازدحام والاختلاط.

وأثناء وجودها في المتجر، أكدت الوكالة على ضرورة ممارسة التباعد الاجتماعي، مع التأكد من الابتعاد مسافة 6 أقدام على الأقل عن الآخرين.

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