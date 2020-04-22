هل يساهم فيتامين د في علاج فيروس كورونا؟.. دراسة علمية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي: تتوقف قدرة الجسم على مواجهة فيروس كورونا ومقاومته على كفاءة جهاز المناعة، ومن أهم الفيتامينات المفيدة لتعزيز كفاءته فيتامين د. وأثبتت الدراسات أن التعرض لجرعة عالية من فيتامين د يساهم في علاج الأعراض البسيطة لفيروس كوفيد -١٩ مثل الصداع والحمى والإجهاد، فضلا عن وقايتهم من التعرض للمضاعفات التي قد تستدعي احتجازهم بالمستشفيات، وغرف الرعاية المركزة، ولقراءة المزيد اضغط هنا.

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