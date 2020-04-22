في ظل مواجهة كورونا.. 5 أطعمة تضعف قدرة الجهاز المناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
في ظل مواصلة كورونا لحصد الأرواح، وإصابة الآلاف الحالات حول العالم لتتجاوز 2 مليون ونصف، لم يتوصل العالم حتى الآن إلى علاج أو حتى لقاح مضاد للفيروس، ويتوقف الأمر على كفاءة جهاز المناعة الذي يعد خط الدفاع الأول ضد الإصابة بأي عدوى.
ولكن هناك العديد من العادات التي تؤثر سلبًا على كفاءة جهاز المناعة.
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