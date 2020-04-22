الامارات | رمضان 2020.. كئيب بلا لمّة الناس واجتماع العائلات

شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2020.. كئيب بلا لمّة الناس واجتماع العائلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل أيام من بداية شهر رمضان، يقف العالم الإسلامي أمام مفارقة صنعتها جائحة فيروس «كورونا» في توقيت صعب، فقد فرضت الأزمة التباعد في الشهر، الذي يكاد يكون التواصل والتقارب ولمة العائلات فيه من أجمل تفاصيله، فالشهر الفضيل هو شهر التزاور الأسري والتجمع والتدبر في أمور الدين والعمل الخيري والصلاة.

إلا أن 1.8 مليار مسلم يقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل، في ضوء إغلاق المساجد وحظر التجول المفروض بسبب «كورونا»، ومنع صلاة الجماعة من السنغال إلى جنوب شرق آسيا، وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي ولّدت الجائحة مستويات جديدة من القلق قبل شهر الصوم.

في الجزائر، اعتادت يمين هرماش (67 عاماً) استقبال أقاربها وجيرانها في بيتها لتناول الشاي والمرطبات خلال الشهر الكريم، لكنها تخشى أن يكون رمضان هذا العام مختلفاً، وقالت وهي تبكي: «قد لا نزورهم وهم لن يأتوا، فيروس (كورونا) جعل الجميع خائفين حتى من الضيوف المميزين».

أسوأ سنة على الإطلاق

في أسواق وشوارع مدينة القاهرة المترامية، التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ولا تهدأ فيها الحركة في العادة تقريباً، كان للفيروس تداعيات كارثية، قال صاحب تجارة بجوار مسجد السيدة زينب التاريخي، اسمه سمير الخطيب: «الناس لا يريدون زيارة المحال، يخافون المرض، هذه أسوأ سنة على الإطلاق، مقارنة بالسنة الماضية لم نَبِع حتى الربع».

وخلال رمضان يرصّ الباعة في شوارع العاصمة المصرية مناضد عليها التمر والمشمشية والفواكه المجففة التي يفطر عليها الصائمون، ويعرضون أشكالاً شتى من الفوانيس الملونة، غير أن السلطات فرضت هذا العام حظر تجول ليلاً، ومنعت صلاة الجماعة وغيرها من الأنشطة.

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وكان بين من جازفوا بالخروج من بيوتهم، المدير ببورصة الأوراق المالية، ناصر صلاح عبدالقادر (59 عاماً)، الذي قال إن الجو السائد هذا العام ليس جواً رمضانياً على الإطلاق، موضحاً أنه اعتاد المجيء إلى السوق، وكانت الأغاني الرمضانية تتردد من جنبات السوق، والناس منتشرين في كل مكان ويكادون يقضون وقتهم كله في الشارع.

وفي العاصمة داكار، اعتادت الجمعيات الخيرية توزيع خبز «ندوجو» المغطى بالشيكولاتة، والكعك والتمر والسكر والحليب، على المحتاجين، غير أنها ستوزعها هذا العام على المدارس الدينية بدلاً من توزيعها في الشوارع.

تواصل عن بُعد

في إندونيسيا، التي يوجد بها أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، سيتواصل البعض مع أحبائهم عن بُعد هذا العام، وقال مواطن، اسمه برابوو، إنه سيجمع أفراد الأسرة في عيد الفطر هذا العام من خلال الإنترنت عبر تطبيق «زووم» بدلاً من السفر إلى مسقط رأسه، وأضاف: «أخشى فيروس (كورونا)، لكن كل أشكال التقارب ستكون مفتقدة، فلا إفطار جماعياً ولا صلاة جماعة في المسجد، ولا حتى الدردشة مع الأصدقاء».

1.8 مليار مسلم يُقبلون على رمضان لم يشهدوا مثله من قبل.

لا إفطار جماعياً ولا صلاة جماعة ولا حتى السهر مع الأصدقاء.