الامارات | أسبوع الموضة في روما مؤجّل حتى سبتمبر المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الموضة في روما مؤجّل حتى سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن منظمو أسبوع الموضة في العاصمة الإيطالية روما، بقيادة مصممة الأزياء سيلفيا فينتوريني فيندي، أمس، أنه سيتم إرجاء أسبوع الموضة من يوليو إلى سبتمبر المقبلين بسبب فيروس «كورونا». ومن المقرر الآن أن يُجرى أسبوع الموضة في 15 إل سبتمبر المقبل. ويشار إلى أن إيطاليا تعد من أكثر الدول المتضررة من فيروس «كورونا»، حيث سجلت 24 ألف حالة وفاة بالفيروس. إيطاليا من أكثر الدول المتضررة من كورونا Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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