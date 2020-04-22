الامارات | نجوم مصريون: فرحة «شم النسيم» رغم إجراءات «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصريون: فرحة «شم النسيم» رغم إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في ظل الاحترازات الإجبارية التي فرضتها جائحة «كورونا»، احتفل النجوم في مصر بطرق مختلفة بأعياد شم النسيم، وقضى كل منهم اليوم بشكل مختلف، لكن في إطار التعليمات التي أصدرتها الحكومة المصرية، وهي عدم التجمع أو الوجود في أي أماكن عامة أو شواطئ وحدائق.

وبدأ الفنان أحمد مكي الاحتفالات بالخروج لأحد الأماكن الزراعية، ونشر صورة له على «إنستغرام» وهو وسط الخضرة والطبيعة، وعلق عليها بقوله: «كل سنة وانتوا طيبين»، وسببت الصورة جدلاً كبيراً بسبب ظهور مكي بلحية طويلة وشكل جديد.

وقامت الفنانة، داليا البحيري، بالاحتفال بشم النسيم وسط عائلتها في حديقة منزلها، وأعدت داليا مأدبة كبيرة من الفسيخ والرنجة والبيض الملون والبصل، ورقصت داليا مع ابنتها الوحيدة (قسمت) على أنغام أغنية «الدنيا ربيع» لسعاد حسني.

Advertisements

وفضّل الفنان، محمد إمام، الخروج من المنزل والتنزه بسيارته، ونشر صورته على صفحاته الرسمية، وقال للجميع: «كل سنة وكل مصر طيبة، وشم نسيم سعيد».

وقام لاعب الكرة الشهير السابق، حازم إمام، بالاحتفال بشم النسيم وسط عائلته في حديقة منزله مع بناته، وعلق على صورته بتهنئة للشعب المصري والعربي.

وقام عدد كبير من النجوم بتهنئة الشعب المصري والعربي بمناسبة شم النسيم، من خلال صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد على الالتزام بالحجر المنزلي والالتزام بتعليمات الدولة، ومن هؤلاء النجوم: يسرا وليلى علوي وزينة، وياسمين عبدالعزيز وصفية العمري، ونور اللبنانية وسوسن بدر وغيرهن.

ولم يفلت من الحجر المنزلي في شم النسيم إلا عدد من النجوم الذين قاموا بإحياء حفلات في أماكن مفتوحة، لكن من دون جمهور، وتمت إذاعتها على الهواء، ومن هذه الحفلات حفل الفنان حكيم، ومحمود العسيلي، ومحمد الشرنوبي، الذي أذيع على بعض القنوات.