قبل رمضان.. طريقة عمل الطعمية في المنزل

تعد أقراص الطعمية، واحدة من الأطباق الشهية والأساسية خلال وجبة السحور بشهر رمضان المُبارك. ولأن العديد من السيدات وربات المنازل يفضلن إعداد كافة الأطعمة بالمنزل، بدلًا من شرائها، لضمان جودتها ومذاقها، إليكِ طريقة عمل الطعمية بالمنزل، بأقل تكاليف، وأبسط الخطوات. مكونات الطعمية فول مدشوش مقشر ومنقوع بالماء لبضع ساعات. كرات جذور البصل الأخضر شبت كزبرة بقدونس فصوص ثوم ملح شطة Advertisements فلفل أسود كزبرة مطحونة كمون مطحون ملعقة كبيرة بيكنج باودر بصلة مفرومة طريقة تحضير الطعمية قومي بتصفية الفول من الماء، ثم اضربيه بالكبة الكهربائية. ارفعي الفول وضعيه بوعاء عميق. اضربي الخضرة معا بالكبة، وضيفي لها البصل والتوابل. قومي بإضافة الفول من جديد على الخليط السابق، مع البيكنج بودر، والثوم. شكلي العجين إلى أقراص. اقلي أقراص الطعمية بالزيت المغلي.

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