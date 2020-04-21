الصحة العالمية تنشر قائمة أطعمة ممنوعة ومسموح بها لوقاية الأطفال من كورونا

قدم مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر "WHO Egypt"، قائمة بالأطعمة المسموح بها والممنوعة للأطفال، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية.

وغرد الحساب الرسمي لـ"WHO Egypt"، عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "اتباع نظام غذائي متنوع يساعد في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لدى طفل".

Advertisements

وأشار إلى تقديم الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة، والفواكه البرتقالية والصفراء، بالإضافة إلى الحبوب والبروتينات.

وتابع مكتب WHO Egypt: "يجب التأكد من أن طفلك يشرب 8-10 أكواب من الماء يوميا، مع الابتعاد عن السكر والدهون والملح".

ما هو فيروس كورونا؟

فيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا المستجد، ويتميز بأنه غامض ونادر من عائلة "الكورونا فيروس"، وتبدأ أعراض هذا الفيروس بأعراض بسيطة كالأنفلونزا، حيث يشعر المريض باحتقان في الحلق وسعال، وارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس.