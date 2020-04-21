بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ94 عبر الإنترنت

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هنأت العائلة المالكة البريطانية، الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بعيد ميلادها الـ94، ونشر الأمير تشارلز، نجل الملكة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مجموعة صور تجمعه بها منذ طفولته.
وجاء التعليق على الصور: "أتمنى لجلالة الملكة عيد ميلاد سعيد 94".
ولم تحتفل الملكة هذا العام بعيد ميلادها، فبعد قرارها بعدم استخدام الأعيرة النارية المعروفة باسم "تحية السلاح" في يوم مولدها، قررت الملكة أنها ستحتفل بعيد مولدها هذا العام مع أسرتها عبر الإنترنت، وتحديدًا من خلال تطبيق "زووم" للاجتماعات.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الملكة التي تعيش حاليًا في قلعة ويندسور، مع زوجها الأمير فيليب، لن تكون قادرة على استقبال أي من أفراد أسرتها للاحتفال بعيد مولدها، كما أنها لن تخرج نتيجة للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.
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