الامارات | فنانون إماراتيون يعيدون تشكيل «لوحة الحياة» في العزل

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون إماراتيون يعيدون تشكيل «لوحة الحياة» في العزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد تشكيليون إماراتيون أن «فترة العزل المنزلي لم تبعدهم عن الإبداع، إذ دفعتهم إلى إعادة ترتيب الأولويات في الحياة الفنية والشخصية على حد سواء»، مشيرين إلى أن «الوقت الذي يمضونه في المرسم قد تضاءل بلاشك، مع تخفيف وتيرة الإنتاج».

وأضاف فنانون، لـ«الإمارات اليوم»، عن تفاصيل يومياتهم خلال هذه المرحلة، أنهم «يستثمرونها بين المرسم والتأمل والتخطيط والتفكير الإيجابي بكل جوانب الحياة».

واتفق الفنانون على أن الإجراءات المتخذة للحدّ من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) في دولة الإمارات، تشعرهم بالاطمئنان، وتدفعهم إلى مزيد من التفكير والإبداع.

سكينة

وجد الفنان عبدالرحيم سالم، اختلافاً كبيراً بين العزلة الاختيارية والإجبارية، فالأخيرة تكون مفيدة أحياناً وقاسية مرات أخرى. وأشار إلى أنه أنتج خلال فترة العزل أعمالاً كثيرة، إذ دفعته الظروف إلى المكوث في المرسم، وإعادة النظر في خطوط وألوان.

وكشف سالم أنه يفكر في تقديم برنامج تلفزيوني تعليمي، يمكن أن يفيد الجمهور ويتفاعلون معه، خصوصاً أن لديهم وقتاً يتيح رؤية كيفية إنتاج العمل، أو المشاركة بمسابقة ثقافية. واعتبر أن العزل المنزلي قرّب العلاقات الأسرية، فبات هناك نوع من التواصل والحميمية مع العائلة بشكل أكبر.

وتابع الفنان: «التعمق بالنظر للحياة يجعل المرء يتواجه مع حقيقة أننا كنا بعيدين عن التواصل والعائلة والأهل، فلابد من إعادة النظر بهذه الأمور بعقلانية، فالعزلة تمنحنا الفرصة للتفكير في ما حولنا وما نستمتع به».

وردة توليب مغلقة

من جهتها، قالت الدكتورة نجاة مكي: «إن الفن يرتبط إلى حد كبير بالعزلة الاختيارية، ولذا لم أنقطع عن الإنتاج مع اختلاف أن الفنان اليوم يعيش هذا العزلة مع الكون كله، فالمبدع يسعى إلى الفراغ والهدوء، ولكن عندما تأتي العزلة بإرادة عُليا فهذا يجعل الناس كلها تشترك بحالة واحدة».

وأضافت أن «العمل الفني حين يظهر في الأزمات يجب أن يحمل رسالة، فالمبدع دائماً في المناسبات يقدم وجهة نظر من خلال عمل بسيط، ولكن عندما تصبح الأزمة عالمية يشعر بها الفنان بكيانه ويحسّ بعمق بكل ما يحيط به، فمن واجبه أن يقدم التوعية للجمهور والرسالة، من خلال صورة ولون معين، أو حتى ملصق فني».

وأكدت أن «الخدمات والعناية في الدولة تشعرها بالاطمئنان، مشبهة الكون بوردة توليب مغلقة، وستتفتح في يوم من الأيام وتنشر الجمال والعبق حول العالم كله».

وأفادت الفنانة الإماراتية بأنها لا تمضي وقتاً طويلاً في الرسم، بل في القراءة وأبحاث كتبتها تعيد ترتيبها.

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زيارات افتراضية

لم يتأثر إنتاج الفنان محمد كاظم، بالعزل المنزلي، إذ انتهى من إنجاز أعمال معرضه الأخير الذي افتتح، أخيراً، في غاليري «إيزابيل فان دين أيند»، وهناك زيارات افتراضية تتيح لمحبي الفنون رؤية أعماله.

وأشار إلى أنه لن يعبّر عن الأزمة الحالية من خلال عمل فني، فهناك أحداث كثيرة وحروب مازالت مستمرة، وقضايا في المجتمع يمكن أن يختار الفنان التعبير عنها، معتبراً أن دور المبدع إثارة القضية وليس حلها.

مبادرات

من ناحيته، قال الفنان خليل عبدالواحد: «من الجميل أن ينظر المرء لإيجابيات هذه الظروف، ويستثمر الوقت في القراءة والأبحاث والتركيز على الإنتاج، إذ بات لدى الفنان المزيد من الوقت كي ينتج، إلى جانب إعادة الحسابات لدوره كمبدع وأعماله».

ونوّه بأن مؤسسات الدولة تشجع المبدعين، وتسهم في دفع النشاط الثقافي.

ورأى عبدالواحد أن «المبدع بشكل عام يعيش حالة من القلق والتساؤل، ما يساعده على إنتاج أعماله، وتأثير مثل هذه الأزمات على الفنانين يختلف من مجتمع إلى آخر، نظراً إلى اختلاف التعاطي معها»، مؤكداً أن «الحكومة الإماراتية منحت الناس الشعور بالاطمئنان، بالسيطرة على الأمور، وهذا يمده شخصياً - مثل غيره - بالراحة وهو موجود في منزله، ويدفعه كذلك إلى التفكير والإبداع».

أعمال مستوحاة من الأزمة

قال الفنان عبدالرحيم سالم: «إن الأزمة والعزل المنزلي وكل ما يحيط به من ظروف، قد دفعه إلى استخدام ألوان جديدة في أعماله، فبدلاً من الألوان الداكنة التي كانت تسيطر على أعماله، بات يستخدم اللون الوردي في الخلفية، وهي المرة الأولى التي يضع فيها هذا اللون في خلفية أعماله».

بينما أشار الفنان خليل عبدالواحد إلى أنه «في طور إنتاج أعمال مستوحاة من الأزمة، إذ يعمل على الكولاج في المرحلة الراهنة، واشتغل على ملصق وجده في نشاط فني في بداية انتشار فيروس (كورونا) المستجد، ويحمل الطريقة الجديدة للسلام دون مصافحة، وهو توثيق للحظات تاريخية قد غيّرت من عاداتنا الاجتماعية، وسأزيد إلى العمل بعض المعلومات والأخبار عن المرحلة».

فترة العزل المنزلي دفعتهم إلى إعادة ترتيب الأولويات في الحياة الفنية والشخصية على حد سواء.

الإجراءات المتخذة في الإمارات ضد «كورونا» تشعر بالاطمئنان، وتدفع إلى مزيد من الإبداع.