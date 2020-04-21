"أديداس" تعيد إنتاج حذاء "أوزيجو"

أعلنت adidas Originals عن عودتها لإنتاج المجموعة المبدعة لحذاء OZWEEGO، الذي كان شعبي أثناء التسعينيات. صيحة حديثة مستلهمة من الماضي، واستحضار لتصميمات عريقة تواكب أجيال اليوم.

بخطوط تعكس حقبة التسعينات الرائعة، حين ارتقت موديلات OZWEEGO بتقنيات الأحذية لأعلى مستوياتها، يأتي التصميم الجديد ليقدم عناصر من الماضي بنمط حديث وتوظيف معاصر لتقنية adiPRENE.

استُلهم التصميم الجديد من OZWEEGO 3 - حذاء ركض عام 1998 الذي ترك بصمته في "ثقافة الشارع". كما يتميز بعناصر تقنية مبتكرة مستوحاة من تصاميم أصيلة مثل adiPRENE وadiPRENE+ تتيح أقصى قدر من الراحة عند منتصف النعل.



بتصميم يأسر العيون وخطوط رشيقة محددة وأنبوب دعم شفاف، يفرض تصميم OZWEEGO الجديد شكلاً وقيماً حداثية للتصميم الأصلي OZWEEGO 3. وتخليداً للمواد المستخدمة آنذاك، يتميز طراز OZWEEGO الجديد بشبكة كلاسيكية، وجلد غزال وتركيبة TPU في الجزء العلوي مع بطانة من القماش. ويأتي الحذاء باللون الأبيض ولمسات من الأصفر والأزرق، ليخلق تعبيراً جريئاً متجدداً لفترة لا تنسى في عالم تصميم الأحذية.

حذاء OZWEEGO المستوحى من التسعينات

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تتوفر كمية محدودة من OZWEEGO في متاجر مختارة بجميع أنحاء دول الخليج وعبر shop.adidas.ae/ اعتباراً من 22 يونيو بسعر التجزئة البالغ 475 درهماً للكبار، و425 درهماً للأطفال و249 درهماً لحديثي الولادة.

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