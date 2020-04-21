شيل إيدك من جيبك.. لماذا غضب رئيس وزراء فلسطين من متحدث الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

في حركة سريعة ربما لم تكن متوقعة من البعض، قطع رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، كلمته أمس، ليأمر المتحدث باسم الحكومة "إبراهيم ملحم" بأن يخرج يديه من جيبه، بعدما اعتبره موقفًا غير لائق منه.

الفيديو القصير لاقى انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الأفعال حول الموقف بين مؤيد ورافض لرد فعل الطرفين، إلا أن الأغلبية انتقدت رئيس الحكومة.

(لينك الفيديو)

قال صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، "من العرف الدبلوماسي، أن الوزير المتواجد في حضرة رئيس الوزراء، أن يظهر الاحترام والتقدير لشخص رئيس الحكومة".

وتابع "العالم" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "يجب أن يعي بدقة كل كلمة تصدر من رئيس الوزراء على اعتبار أنها تحدد سياسات الدولة، وبتحدد رؤية المتحدث الرسمي فيما بعد، حتى يستطيع الحديث بما يعي لمضمون ما يتحدث عنه رئيس الوزراء".

وأوضح العالم، ما فعله المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية هو "تعبير غير لفظي، قد يكون مضمونة لكل من يشاهده أنه غير مهتم وغير عابيء أو متابع بدقة لمضمون ما يقدمه رئيس الوزراء".

وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، صفوت العالم، على أنه "من الأفضل ألا يلفت رئيس الوزراء انتباه رئيس الحكومة بأن هذا التصرف غير لائق، بل كان يجب أن يوكل مساعده أو أي شخص أخر لهذا الأمر".

وأوضحت "diane gottsman" خبيرة الاتيكيت على موقعه الشخصي عدد من أهم قواعد الاتيكيت السياسية التي يجب اتباعها مع الآخرين أثناء الحديث وهي،

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1- اسمح للشخص الآخر بإبداء رأيه ولا تقاطعه، اسمح للآخرين بالتعبير عن مشاعرهم.

2-اظهر الاحترام للآخرين أثناء طرح اسئلتهم حتى إن لم تكن توافق على تعليقاتهم، فقد تتعلم شيئًا جديدًا.

3-حافظ على صوتك منخفضًا، لا تسمح لنفسك بأن تبدأ في العمل وأنت تصرخ مع زملائك أو ضيوف العشاء.

4-ثقف نفسك في القضايا المهمة، من المهم أن تكون على دراية بالمواضيع التي تتفاعل معها جيدًا.

5-لا تأخد الأمور على محمل شخصي، وحافظ على النقاش بشكله الصحيح، ولا تصف من يحاورك بالجهل، لا تستخدم هذه الطريقة.

6-إذا كنت في عشاء، ولا تريد الخوض في نقاش سياسي، يمكنك التعبير عن ذلك لكن دون الإساءة لأحد.

7- حافظ على علاقاتك باستخدام أفضل الكلمات في الحديث والتفاعل معهم.

8-عبر عن رأيك ولكن لا تحتكر النقاش والاراء السياسية لصالحك.