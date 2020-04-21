"طيارات ورق وبيض بكمامة".. هكذا احتفال المصريين بشم النسيم فى زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

على الرغم من الحظر الكامل التي فرضته الحكومة فى شم النسيم كنوع من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلا أن المصريين تفننوا في قضاء هذا اليوم والاستمتاع به بما هو متاح داخل منازلهم.

حيث تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو وصور لشباب يلعبون بطائرات ورقية ملونة، فوق أسطح منازلهم، فى أجواء تسودها المرح.

وقام البعض بتلوين بيض شم النسيم وغلب على تزيينه وتلوينه رسومات معبرة عن الوضع الحالي، إذ استخدم البعض الكمامات.

وتفاعل البعض الآخر مع حفلات الربيع، وكان أبرزها حفل الفنان حكيم، التي عبر جمهوره عن تفاعله معه من بيوتهم ببعض المنشورات والصور والتعليقات.