أعلاهم الزبيب.. دليلك للتعرف على السعرات الحرارية الموجودة في الفواكه المجففة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي: تتميز الفواكه المجففة بفوائدها الصحية المتعددة لغناها بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولكن تحتوي تلك الفواكه على نسبة مرتفعة من السكريات البسيطة لأن تجفيفها من المياه، يزيد من تركيز السكريات فيها، وبالتالي تتسبب في ارتفاع سكر الدم بشكل مفاجيء. وتختلف السعرات الحرارية الموجودة في الفواكه المجففة باختلاف نوعها. لقراءة المزيد اضغط هنا:

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