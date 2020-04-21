بعد استخدامها فى مصر.. تعرف على تقنية "بلازما الدم" لعلاج المصابين بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - لمياء يسري:

تسعى المؤسسات الطبية، بكامل قوتها في الوقت الحالي لإيجاد علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الذي أصاب أكثر من 2.5 مليون شخص، وأدى إلى قتل أكثر من 171 ألف إنسان حول العالم.

العلاج بالبلازما كان من المقترحات التي ظهرت في فبراير الماضي، لعلاج مصابي كورونا، عندما أعلنت الصين عن تجربتها لهذه التقنية مع مرضاها.

حيث يعتمد على الأجسام المضادة للفيروس في بلازما دماء المتعافين، وسيتم إعطاء ما يسمى بـ"بلازما النقاهة"، وهو المستمد من أشخاص يستعيدون صحتهم تدريجيا بعد المرض، بحسب ما أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطالبت هيئة الصحة الوطنية من الناجين من الفيروس التاجي، التبرع بالدم على أمل تجربة علاج واعد مبني على البلازما للمرضى المصابين.

يقول منظمو الصحة إن العلاج - بلازما النقاهة - تمت الموافقة عليه بالفعل بدء استخدامه من قبل الأطباء البريطانيين في معالجة مرض "COVID-19".

وتنتظر المنظمة الآن الموافقة على تجربة العلاج، للتأكد من قدرته على تعزيز سرعة الشفاء، وتقليل نسبة الوفيات.

وفي تصريحاته لـ"بي بي سي" البريطانية، أوضح البروفيسور روبرت ليتشلر، رئيس أكاديمية العلوم الطبية، أنه يريد استخدام البلازما مع المرضى ذوي الحالات الخطيرة، الذين ليس أمامهم أي خيار آخر".

كانت الصين أول من استخدم هذه التقنية في العلاج، حيث بدأ أطباء في شنغهاي، فبراير الماضي، يستخدمون بلازما مستخلصة من دماء بعض الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا الجديد، لعلاج آخرين يصارعون العدوى مشيرا إلى أن بعض النتائج الأولية مشجعة، كما أكدت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

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وقال مايك رايان رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، "إن استخدام بلازما الدم في فترة النقاهة نهج "صحيح للغاية" لكنه شدد على ضرورة منح التجربة الوقت الكافي لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجهاز المناعي.

وبدأت المستشفيات الأمريكية هي الأخرى، في إبريل الجاري، باستخدام البلازما في علاج المرضى المصابين بكوفيد-19 بـ"البلازما".

جاء ذلك بعدما وافقت الوكالة الأمريكية للأدوية والعقاقير على استخدام هذا العلاج. أما فرنسا ستبدأ العمل به الأسبوع المقبل، فيما يُجهل حتى الآن مدى فعاليته في التصدي للوباء.

وبدأت مصر تجربة بلازما المتعافين من فيروس كورونا، كما أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، لشئون الصحة.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة سحبت عينات من بعض المتعافين لاستخدام البلازما الخاصة بهم في علاج فيروس كورونا، عقب إقرارها من من قبل لجنة القيم.

وكشفت مصادر تابعة لوزارة الصحة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلة "سحبنا بلازما من بعض المتعافين خلال الأيام الماضية، وسيتم تجريبها في العلاج".

لفتت المصادر إلى أنه يجري استخدام الأدوية وفقًا لبروتوكول علاجي أعدته اللجنة العلمية وتم توزيعه على مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي.

بدوره، قال مصدر آخر في الوزارة، إنه تم بدء تطبيق تجارب البلازما على 3 مرضى تعافوا من الفيروس.