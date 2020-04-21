للماميز في الحظر.. طريقة عمل كفتة بانيه بالجبنة

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد أطعمة جديدة ذات مذاق مميز، من بينها كفتة بانيه بالجبنة.

وفيما يلي خطوات إعداد كفتة بانيه بالجبنة على طريقة نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج "سي بي سي سفرة".

مقادير كفتة بانيه بالجبنة

- نصف كيلو لحمة مفرومة.

- نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

- نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة.

- نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة.

- ملح.

- بيضتان.

- فلفل أسود.

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- نصف كوب بقسماط.

- جبنة موتزاريلا.

- جبنة شيدر.

- بقدونس مفروم.

- زيت.

طريقة تحضير كفتة بانيه بالجبنة

- خلط اللحمة البقسماط والملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والبصل البودرة والقرفة والزنجبيل.

- إضافة البيضة وتقليب الخليط ثم يشكل أصابع مع وضع الجبن.

- تقليب البيضة مع الملح والفلفل الأسود.

- خلط الكفتة في البيض ثم البقسماط.

- قلي الكفتة في الزيت.