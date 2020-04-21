في ذكرى ميلادها.. تعرف على التاج الأشهر للملكة إليزابيث وكم يبلغ سعره

كان من المفترض أن تحتفل الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بعيد ميلادها الـ 94 اليوم، ولكنها بسبب فيروس كورونا قررت إلغاء الاحتفال الرسمي في البلاد.

وغادرت الملكة قصر باكنجهام، في حين تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي في قلعة وندسور في بيركشاير، مع زوجها البالغ من العمر 72 عاما، الأمير فيليب، وعدد محدود من طاقم القصر لحمايتهم.

وفي ذكرى ميلادها تقدم "هُن"، تكلفة أشهر تاج الملكة الأشهر من بين تيجانها والمعروف باسم "تاج الدولة الإمبراطوري"، الذي تعتمره الملكة في خطابها السنوي أمام البرلمان.

ويعد تاج الدولة الإمبراطوري، جزءا لا يتجزأ من الإجراءات التي تتبعها الملكة، حيث يحتفظ به كجزء من مجموعة "Crown Jewels" في برج لندن، عندما لا يكون قيد الاستخدام.

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ومن المعروف أن تاج الدولة الإمبراطوري مصنوع من الذهب الخالص، ويحتوي على 2868 قطعة من الألماس في حاضنات من الفضة، و17 ياقوتة و11 قطعة من الزمرد، 269 قطعة من اللؤلؤ.

وحللت مدونة "SaveSpot"، مكونات التاج الملكي لتقدير قيمته، قائلة إنها استخدمت دليلا عن حجم الأحجار الكريمة من قبل جمعية الأحجار الكريمة الدولية، ثم قدرت وزن كل مكون، فضلا عن استشارة متخصصين عن مورد القماش الرسمي للتاج.

وتوصلت المدونة في النهاية إلى أن القيمة الإجمالية للتاج تبلغ أكثر من ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، وتحديدا 3658373 جنيها إسترلينيا، أي ما يعادل 4726197 دولارا أمريكيا، وفقا لـ "SavingSpot".

في المقابل، لا يوجد تقدير رسمي لمجوهرات التاج وقيمته الفعلية، لذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان تقييم المدونة دقيقا أم لا.

ولم تؤمن العائلة المالكة مجموعة "Crown Jewels"، لأنها تعد قطعا أثرية لا يمكن تعويضها، ويمثل تاج الدولة الإمبراطوري، أو كما كان يعرف سابقا باسم تاج القديس إدوارد، محور مجموعة مجوهرات "Crown Jewels" التي تتألف من 140 قطعة ملكية للمناسبات الخاصة، معظمها شعارات وأثواب يرتديها الملوك والملكات البريطانيون أثناء التتويج، محفوظة جميعها في برج لندن، وفقا لـ "إكسبرس".