الامارات | بالصور..ألماني"يصطاد" فطائره بالسنارة من فرنسا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حتى في أوقات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد وإعلاق الحدود، لا يريد فاي هارتموت من منطقة سارلاند الحدودية في ألمانيا الاستغناء عن الخبز وفطائر الكرواسان الفرنسية التي اعتاد على تناولها يوميا، فابتكرالرجل الألماني البالغ من العمر 68 عاما طريقة، "لاصطياد" مخبوزاته عبر المعبر الحدودي. ويقوم بائع من المخبز الواقع في مدينة كارلينج على الجانب الفرنسي من الحدود بتعليق المخبوزات في حقيبة في نهاية حبل متصل بسنارة صيد، والتي يرفعها عبر الحدود إلى مدينة لوترباخ في ألمانيا.

وقال فاي وهو صياد: "يؤلمنا جميعًا هنا أنه لم يعد من الممكن استخدام معبرنا الحدودي الصغير من الجانبين .. ونأمل أن تفتح الحدود مرة أخرى قريبا".

ومنذ منتصف مارس الماضي ، تم حظرالمعابر الصغيرة بين ألمانيا وفرنسا في محاولة لوقف انتشار الفيروس الفتاك. ويتم توجيه حركة المرور الواردة إلى ألمانيا إلى العديد من المعابر المراقبة.

ويقول فاي إن فكرة صيد الخبز والكرواسان واتته، لأنه هو نفسه في الأصل صياد،: "اعتقدت أنها طريقة رائعة لاستقبال رسالتي بوسيلة ممتعة". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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