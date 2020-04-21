الامارات | قرصان إلكتروني يسرق 25 مليون دولار ويعيدها بعد يومين

شكرا لقرائتكم خبر عن قرصان إلكتروني يسرق 25 مليون دولار ويعيدها بعد يومين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة لاتزال غير مفهمومة،أعاد قرصان إلكتروني ملايين نجح بسرقتها بعد يومين، وبذات الطريقة المجهولة التي سرق بها المال، قام بإعادته. وذكرت تقارير نشرتها صحيفة " ديلي ميل" وهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" أن قرصاناً الكترونياً سرق 25 مليون دولار من العملات الرقمية، ثم أعادها بعد يومين.

وتظهر السجلات أن المبلغ سحب من عملات مختلفة من موقع مالي في الصين يسمى "دي فورس". وسحب القرصان 10 ملايين دولار من موقع "إيثيريوم" المالي المستقل، بينما سحب ما قيمته 10 ملايين دولار أخرى من موقع آخر من عملات رقمية مرتبطة بالدولار، و4 ملايين من عملات أخرى. وقد أعيد المبلغ كله.

وكتب مؤسس الموقع، مينداو يانغ، في مدونة له بعد حدوث الهجوم الأحد: "حاول القراصنة الاتصال بنا، وأردنا مناقشة المسألة معهم".

وأضاف: "لم يلحق الهجوم الضرر بعملائنا وزبائننا، وشريكي، ولكنه أضرني أنا أيضا شخصيا. فقد سرقت بعض أموالي في الهجوم". وفي مدونة تقنية عن الهجوم، حاولت شركة "بيكشيلد" الأمنية شرح كيف تمكن المهاجم من سحب العملات الرقمية، متوقعة أنه كان ماهرا لدرجة استطاع خداع نظام "دي فورس" الإلكتروني، بأن المبلغ وضع وديعة، بينما كان في الحقيقة قد سُحب.