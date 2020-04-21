الامارات | جامعة "أوكسفورد" تبدأ الخميس اختبار لقاح "كورونا" على البشر

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "أوكسفورد" تبدأ الخميس اختبار لقاح "كورونا" على البشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، بأن جامعة أوكسفورد البريطانية ستبدأ اختبار لقاح على متطوعين يوم الخميس.

وقال هانكوك، حسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن الحكومة ستمنح 20 مليون جنيه استرليني لفريق من الباحثين في جامعة أكسفورد، يعكفون على التوصل للقاح محتمل لفيروس كورونا، الذي ستنطلق تجاربه الأولى على البشر بعد غد الخميس. وأضاف الوزير أن المملكة المتحدة خصصت أموالاً أكثر من أي دولة أخرى في البحث عن اللقاحات المحتملة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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