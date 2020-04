عطور خشبية مثالية لكل الأوقات أحدث إصدارات 2020

تدخل الأخشاب بمختلف أنواعها في تركيبة أهم العطور العالمية الفخمة والراقية، نظراً الى رائحتها المميزة وتماهيها مع الكثير من النغمات الأخرى مثل الحمضيات والفاكهة والورود والفانيليا وغيرها الكثير. وفي هذا المقال، نرصد لك مجموعة من أفضل العطور الخشبية الفخمة التي تعد خياراً مثالياً لكافة الأوقات، وهي من أحدث إصدارات عطور 2020، فاختاري من بينها ما يناسبك.



Byredo Gypsy Water Eau de Parfum

إنه عطر عصري كلاسيكي، وهو من العطور العالمية الأكثر مبيعاً التي تتركز في تركيبتها على الروائح الخشبية والبرغموت والبخور والعنبر، وهي مجموعة نغمات رائعة ذات رائحة مركزة تدوم طويلاً لتمنح المرأة رائحة أخاذة تلفت الانتباه.



Ex Nihilo Amber Sky Eau de Parfum

إذا كنت تتطلعين الى التفاخر بعطر خشبي أنيق ومميز، فإن عطر Ex Nihilo Amber Sky Eau de Parfum هو السبيل الى ذلك، فهو عطر رائع يبث في المرأة الراحة والاسترخاء مع تلميحات ثقيلة من العنبر وخشب الأرز وخشب الصندل، الى جانب لمسة ناعمة من الفانيليا.



Chloé Nomade Absolu De Parfum

هذا العطر هو إصدار غير متوقع من علامة كلوي، فهو يحتوي على رائحة أعمق وأكثر تعقيداً، من خلال تركيبة رائعة تشتمل على روائح ترابية دافئة، في مقدمها زهر الكرز والطحلب وخشب السنديان، وهو من أجدد عطور 2020 وأكثرها جاذبية وجمالاً. رائحة هذا العطر الدافئة تدوم ساعات طويلة لتجعل مزاجك في أفضل حال طوال النهار.

Bottega Veneta Illusione

إذا كنت من محبات روائح الحمضيات والفواكه، مضافاً إليها لمسة خشبية رائعة، فلا تترددي في تجربة عطر Bottega Veneta Illusione الفاخر، فهو يمزج بين نغمات البرغموت والكشمش الأسود وزهر البرتقال وخشب الزيتون وحبوب التونكا، مما يشكل رائحة حلوة وحارة في الوقت نفسه، تجعلك مميزة عن غيرك من النساء.



Dolce & Gabbana The Only One Eau de Parfum

يمزج هذا العطر النسائي المميز بين النغمات الحلوة والترابية والخشبية في الوقت نفسه، فهو يعتمد في تركيبته على رائحة الكراميل الناعمة، والقهوة، والحمضيات والبنفسج والأخشاب... مما يجعله عطراً مثالياً لكافة الأوقات.

