أجمل عطور 2020 رائحتها تزيدك أنوثة وجمالاً

مع بداية عام 2020، ظهرت مجموعة كبيرة من العطور العالمية الجديدة الصادرة عن أرقى الدور الرائدة في صناعة العطور. لكن مع تعدد الخيارات، تصبح مهمة اختيار عطر جديد صعبة جداً. ولذلك، اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أجمل عطور 2020، بنغمات مختلفة، من الأزهار الفواحة الى المسك والحمضيات... لتختاري من بينها ما يناسبك.

YSL Black Opium Eau de Parfum Neon

هذا العطر الجديد من إيف سان لوران جريء جداً ومثير، وبالتالي هو موجّه للمرأة القوية صاحبة القلب القوي القادر على تجربة كل ما هو غريب وخارج عن المألوف، حيث يشكل مزيجاً خلاباً بين القهوة والبرتقال والنعناع، وهي نغمات حارة ومغرية تدوم رائحتها طويلاً. طبقيه على الرسغين والرقبة وسيبقى عبيرك فواحاً طوال النهار.



Chloé Nomade Absolu De Parfum

يشكل هذا العطر المميز مزيجاً ترابياً دافئاً من البرقوق والكرز والبلوط، وهو من أجدد عطور 2020 وأكثرها جاذبية وجمالاً. رائحة هذا العطر الدافئة تدوم ساعات طويلة لتجعل مزاجك في أفضل حال طوال النهار. إنه خيار رائع لهذا الصيف، فلا تترددي في تجربته.



Coach Dreams Eau de Parfum

هذا العطر الجديد يحتوي على قاعدة أساسية غير متوقعة من شجرة الجوشوا المقرونة بالبرتقال والغاردينيا، التي تبعث رائحة رائعة تدوم طويلاً. يستحق عطر Coach Dreams Eau de Parfum الجديد التجربة، فهو عطر مغر ومميز ويضفي على إطلالتك جاذبية مطلقة.

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Maison Margiela Replica Springtime in a Park Eau de Toilette

إنه عطر ربيعي منعش يحاكي أجواء هذا الفصل المليئة بالمرح والحيوية، فهو مزيج من الزنبق والعنب والكمثري الطازج، وعندما تستخدمينه سيشعرك كأنك تتمشين في حديقة مليئة بأجمل الزهور. فإذا كنت من محبات العطور الزهرية، لا تترددي في تجربة هذا العطر الفواح الذي يضفي على مظهرك لمسة مميزة تلفت الأنظار إليك.

CK Everyone Eau de Toilette

هذا العطر هو مثال للجمال والأناقة، وقد تم تصميمه ليناسب جميع الأذواق. صُنع هذا العطر من مكونات طبيعية نباتية طازجة ذات رائحة جذبة تشعرك بالانتعاش والحيوية طوال اليوم. فإن كنت تنوين تجربة عطر جديد، فقد يكون هذا العطر الخيار الأفضل من بين عطور 2020.

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