مستحضرات ماكياج من أهم الماركات العالمية تعيد لوجهك التألّق

لأنّ ماكياج البشرة هو أساس الماكياج الناجح، أحببنا أن نخبرك بأحدث المنتجات التي ابتكرتها دور التجميل العالمية، والتي من شأنها أن تعيد إلى وجهك التألّق، ومنحك الإطلالة المتميزة التي تخفين فيها كل أثر للتعب. اكتشفي أحدث هذه المستحضرات:



Teint Idole Ultra Wear من Lancôme

على مدى السنوات العشرين الماضية، بات كريم الأساس Teint Idole Ultra Wear حليف النساء الأهمّ في سعيهنّ إلى الحصول على لون البشرة المثالي.انطلاقًا من قناعتها بأنّ كلّ امرأة ينبغي أن تجد لونًا مثاليًا يتلاءم مع لون بشرتها. حسّنت Lancôme مطابقة الألوان على مرّ السنوات. ويُذكر في هذا الإطار بأنّ Teint Idole Ultra Wear يشيد بالتنوّع من خلال مجموعة ألوانه الأربعين التي توفّر ثباتًا لمدة 24 ساعة ولا تتأكسد على امتداد اليوم.



Teint Couture Everwear من Givenchy

ابتكر نيكولاس ديجين، المدير الفني لقسم الماكياج والألوان Teint Couture Everwear من Givenchy وهو كريم الأساس الذي يتماشى مع كل أوقات اليوم. وقد صُمّم هذا الكريم ليرافقك طيلة اليوم. فهو بمثابة بشرة ثانية تضمن لك مظهراً مُشعّاً ونضراً في كل الظّروف. ومع كونسيلر TEINT COUTURE EVERWEAR من المجموعة نفسها المُخصّص لمنطقة العينَين، ستحصلين على الثنائي المثالي لإطلالة مثالية. معاً، هما سر البشرة النضرة والخالية من أي شوائب لـ 24 ساعة كاملة*.

درجات جديدة من هايلايتر Killawatt Freestyle Highlighter Duo وهايلايتر Killawatt Foil Freestyle Highlighter من Fenty Beauty

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درجات جديدة من هايلايتر من Fenty Beauty

أطلقت علامة Fenty Beauty ألواناً جديدة تماماً من الهايلايتر Killawatt Freestyle Highlighter Duo وهايلايتر Killawatt Foil Freestyle Highlighter الأحب إلى قلب النساء، حتى تعزّزي إشراقتك البرونزية بطريقة لم يسبق لها مثيل.

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