فيديو.. حلا شيحة تكشف سبب ابتعادها عن الفن وعودتها مرة أخرى

قالت الفنانة حلا شيحة إنه لدى عودتها للفن اكتشفت الكثير من الأمور، بينها وجود حاقدين ومنتقدين طوال الوقت كل مهمتهم هي توجيه التهم والشتائم إلى الفنان، بحسب تصريحاتها.

وأوضحت "حلا"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن قراراتها الحياتية تأخذها فقط لأنها تشعر من داخلها بأنها تريد ذلك وستكون سعيدة بالقرار.

وكشفت عن سبب ابتعادها عن الفن فيما مضى، مؤكدة أنها كانت ترغب في تكوين أسرة، وكان هذا الأمر هو أولويتها لذا قررت الابتعاد، وعندما عادت شعرت برغبة داخلية إن التمثيل هو ما سيجعلها سعيدة.

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وقالت "شيحة"، إنها متعلقة بالتمثيل ليس لأنها من عائلة فنية، وإنما لأنها منذ طفولتها وهي متعلقة به وتعشقه، "حسيت إني محتاجة تغيير في حياتي.. حلو البني آدم يدور على الحاجة اللي تسعده وأنا مع كل مرحلة بتطور".

ومن المقرر أن تظهر الفنانة حلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد" خلال رمضان 2020.