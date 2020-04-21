فيديو.. كيف التقيا ومتى الزفاف.. الشرنوبي يكشف ملامح علاقته بخطيبته

على ضفاف النيل، حل الفنان محمد الشرنوبي، ضيفا على برنامج "on set" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، والمذاع على قناة "ON"، حيث تحدث عن كواليس تعرفه إلى خطيبته راندا رياض، وكذلك بعض الأرقام الهامة في حياته.

وكشف "الشرنوبي"، عن بعض كواليس تعرفه إلى خطيبته موضحا أنه كان في صيف عام 2019، عندما تعرف إليها في الساحل الشمالي صدفة.

وأكمل أنه توطدت العلاقة بينهما بعد ذلك لتتوج بالخطوبة حيث فاجأ بها "الشرنوبي" جمهوره، بعد مشكلات عدة جمعته بالمنتجة سارة الطباخ.

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وأوضح "الشرنوبي"، أنه كان من المقرر إقامة حفل زفافهما في مايو القادم، إلا أنه تم تأجيله نظرا للحظر الجاري ومنع التجمعات وإجراءات العزل الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن خطبته لراندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، ديسمبر الماضي، بعد علاقة رومانسية قصيرة جمعت بينهما.