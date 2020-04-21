أول تعليق من فيفي عبده على مقلب رامز جلال: "اتكهربت.. وهرفع عليه قضية"

عقب ساعات من ظهورها ضمن الإعلان التشويقي لبرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، باعتبارها أحد ضيوف البرنامج الذي يقدمه الفنان رامز جلال، أعلنت الفنانة فيفي عبده، عن انزعاجها مما حدث معها في البرنامج، عبر بث مباشر لها على خاصية "أستوري" بحسابها الرسمي على إنستجرام.

فيفي عبده: اتكهربت جامد أوي

وظهرت "فيفي" بدون مكياج، مرتدية نظارة سوداء، و"طرحة" تحجب جزءا من شعرها، خلال انتقادها "رامز مجنون رسمي"، قائلة: "أنا اتكهربت جامد جدا من رامز جلال، وهعمله قضية السنة دي على حلقتي، وعلى الكهرباء".

وأوضحت أنها رفضت صعود السلم، الذي يعد أحدث المقالب بالبرنامج، خوفا من الوقوع في فخ جديد أسوء مما سبقه، إلا أنها نفذت تعليمات "رامز" في النهاية وصعدت، عقب نصف ساعة من إلحاحه.

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يشار إلى أنه سبق للفنانة فيفي عبده، الإدلاء بنفس التصريح، عقب مشاركتها في برامج المقالب الرمضانية لرامز جلال، على مدار الخمس أعوام السابقة، دون أن تنفذ وعيدها.

تفاصيل برنامج "رامز مجنون رسمي"

وأعلنت شبكة قنوات "mbc مصر" عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج "رامز مجنون رسمي".

وظهر رامز جلال، على بوستر البرنامج، ممسكًا بصاعق كهربائي وفانوس رمضان، ويقف خلف هيكل عظمي.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من الفنانين والمطربين، منهم الفنان عبد الباسط حمودة، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا.