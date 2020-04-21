كيف تحمي المرأة الحامل نفسها وجنينها من كورونا؟.. طبيبة نساء توضح

قلق شديد قد ينتاب المرأة الحامل تلك الفترة، بسبب فيروس كورونا، وعن كيفية حماية نفسها والجنين من الإصابة بالجائحة المستجدة، وهو ما كشفت عنه طبيبة الأمراض النسائية، ليوبوف يروفييفا.

وقالت "ليوبوف"، إن فيروس كورونا (كوفيد-19)، يهدد صحة أي إنسان، لكن المرأة الحامل تعاني منه بصورة أشد من الآخرين.

وأوضحت طبيبة النساء، أن الحمل يزيد من شدة الأمراض المزمنة، وحتى المرأة التي تميزت قبل حملها بصحة جيدة تبدأ الشكوى من الإصابة بآلام غريبة لم يسبق لها أن واجهتها.

وفي حال كانت النساء قبل حملهن يعانين من أمراض الأوعية الدموية والكلى والكبد، فإن الحمل يشدد الضغط على تلك الأعضاء.

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وقالت الطبيبة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير فيروس كورونا على صحة الطفل بعد ولادته، إذ أنه لا يمكن الحصول على معلومات موضوعية بهذا الشأن إلا بعد انتهاء الوباء العالمي.

بينما يمكن التنبؤ فيما سيحدث مستقبلا استنادا إلى تجربة الأوبئة السابقة مثل فيروس سارس وإنفلونزا الخنازير والطيور، بحسب الطبيبة.

ويمكن القول إن المرأة الحامل تصاب بمرض أكثر حدة من الآخرين ويمكن أن يمرض الجنين كذلك ويلد مريضا. وقد لا يتحمل مرض أمه وهناك احتمال كبير بانقطاع الحمل.

وقالت الدكتورة في حديث أدلت به لإذاعة "سبوتنيك" الروسية إن هناك سبلا لحماية الأم والجنين، مضيفة أن المرأة الحامل يجب أن تتبع قواعد العزلة الذاتية وتبقى في منزلها، وتستبعد أي تواصل اجتماعي وتمشي ليس في الشارع بل في منزلها، وتستعين بعداد الخطوات لتخطو 10 آلاف خطوة كل يوم.

كما يجب عليها نبذ الأخبار السيئة والتركيزعلى الجيدة فقط ومطالعة الكتب اللطيفة والتواصل مع الناس الطيبين هاتفيا.